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Japonya, Nepal'e 1,6 milyon doz aşı tedarik edecek
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Dünya Japonya, Nepal'e 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek
Dünya

Japonya, Nepal'e 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla Nepal'e 1,6 milyon doz aşı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 06:58:00 -
Japonya, Nepal'e 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya, 28 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesi Nepal'e aşı yardımında bulunacak.

Birleşmiş Milletler destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kanalıyla Nepal'e 1,6 milyon doz aşı temin edilecek.

Tedarikin 510 bin ve 330 bin dozluk ilk kısımları hava yoluyla bu hafta sonuna kadar Nepal'e gönderilecek.

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