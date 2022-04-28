Japonya Merkez Bankası'ndan flaş karar

Japonya Merkez Bankası (BOJ) bugünkü toplantısında para politikasında değişiklik yapmadı.



BOJ para birimi yen’de son dönemde görülen değer kaybı ve enflasyondaki yükselişe rağmen gevşek para politikasını değiştirmedi.

BOJ, politika faizini yüzde -0,10'da tutarken 10 yıl vadeli tahvilde getiriyi yüzde 0 civarında sürdürdü, sınırsız varlık alımının süreceği taahhüdünü yineledi. Karar 1’e karşı 8 oyla alındı.

Açıklamada kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının şu anki veya daha düşük seviyelerde kalacağı belirtilirken fiyat görünümüne yönelik risklerin bir süre için yukarı yönlü devam edeceği, sonrasında dengeleneceği ifade edildi.

Banka enflasyon tahminlerini de revize etti. Çekirdek enflasyon tahmini yüzde 1.1’den yüzde 1.9’a yükseltildi. 2023 ve 2024 mali yılı enflasyon beklentisi yüzde 1.1 oldu.

Ülkede enflasyon Mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.8 ile 26 ayın en büyük artışını kaydetmişti. Enflasyonun Nisan’da da yükselişini sürdürerek yüzde 2’yi aşması bekleniyor.

Fed’in sıkılaşmaya başlamasından bu yana yatırımcıların getiri arayışıyla dolara yönelmesiyle para birimi yen 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Fed’in 2-3 Mayıs’ta gerçekleşecek toplantısında da 50 baz puan faiz artırması bekleniyor.