Japonya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Japonya Merkez Bankası, Fed'in sıkılaşma döngüsü ve yendeki baskıya rağmen para politikası duruşunu değiştirmedi.



Fed, İsviçre ve İngiltere merkez bankaları politika faizlerinde bu hafta artış kararı alırken, Japonya Merkez Bankası teşvik edici para politikası duruşunu değiştirmedi.

Banka, yende ve Japon tahvillerindeki baskıya rağmen politika faizini eksi yüzde 0,1 seviyesinde tuttu. Bloomberg anketine katılan ekonomistler de bankanın faizi sabit tutmasını bekliyordu.

Banka 10 yıllık tahvil getiri hedefini de yüzde 0 seviyesinde korudu. Beklentiler paralelinde banka getiri eğrisi kontrolü ve varlık alımları ile ilgili politika duruşunda da değişikliğe gitmedi.

Bunun yanında banka nadiren yaptığı bir hamle ile risk listesine kurlarla ilgili bir referans ekledi. Yen 24 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Bankanın karar metninde emtia, Kovid-19, Rusya-Ukrayna savaşı ve yurt dışındaki risklere atıf yapılarak finansal ve Döviz piyasalarındaki gelişmelere ve bu gelişmelerin Japonya ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kararın ardından Japon yeni dolar karşısında yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 134,46 seviyesini gördü.