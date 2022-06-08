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Dünya Japonya Merkez Bankası Başkanı'ndan büyük gaf! Özür diledi
Dünya

Japonya Merkez Bankası Başkanı'ndan büyük gaf! Özür diledi

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda "tüketiciler zamlara toleranslı" yorumunu geri çekti

Yeniakit Publisher
2022-06-08 07:07:00 -
Japonya Merkez Bankası Başkanı'ndan büyük gaf! Özür diledi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, tüketicilerin fiyat yükselişlerine daha toleranslı hale geldiği yorumunun yanlış anlaşıldığını belirterek, "İfadelerim yanlış anlaşılmaya yol açtıysa özür dilerim." dedi.

BoJ Başkanı Kuroda, hafta başında düzenlediği basın toplantısında söylediği, ülke içinde tüketicilerin "zamları tolere edebilme seviyelerinin yükseldiği" değerlendirmesini geri aldı.

Başbakanlık Ofisinde gazetecilere konuşan Kuroda, "tüketicilerin fiyat artışlarını gönüllü olarak kabul ettiğini kastetmediğini" belirterek, "İfadelerim yanlış anlaşılmaya yol açtıysa özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yorumu "maaş zamlarına yönelik ihtiyaca dikkat çekmek" için kullandığını kaydeden Kuroda, buna rağmen tüketicilerin "fiyat artışlarını kabul etmeye zorlandıkları" şeklinde anlaşıldığını belirtti.

6 Haziran'da Kuroda, son dönemdeki fiyat artışlarının tüketicilere yönelik etkilerini inceleyen Tokyo Üniversitesinin araştırmasını referans alan ve Kyodo ajansınca düzenlenen etkinlikte konuşmuştu.

Kuroda, "Kovid-19 salgınında uygulanan davranışsal kısıtlamalar esnasında 'tasarruf etmeye zorlanmak' tüketicilerin, zamlara yönelik toleransının gelişmesine yol açmış olabileceğini" söylemişti.

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