0553 313 94 23

Japonya ile Rusya arasında ’ada’ krizi

Rusya, Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde kullanılan bir görsel materyalde dört Rus adasının Japon toprağı olarak gösterildiği gerekçesiyle Japonya’yı protesto etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:01
Japonya ile Rusya arasında ’ada’ krizi

Rusya, Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde kullanılan bir görsel materyalde dört Rus adasının Japon toprağı olarak gösterildiği gerekçesiyle Japonya’yı protesto etti.


Rusya’nın kontrolünde bulunan ancak Japonya’nın da üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları, Japonya’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nin ardından iki ülkeyi karşı karşıya getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, G20 Zirvesi’nde kullanılan bir görsel materyalde Rusya toprağı olan 4 adanın Japonya toprağı olarak gösterildiği gerekçesiyle Japonya’yı diplomatik yollardan protesto etti.


Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, Japonya’nın temelsiz toprak hakkı iddialarını gündeme getirmek için G20 Zirvesi’ndeki ev sahibi rolünü kötüye kullandığını ifade etti.


Rusya tarafından eleştirilen görselde, iki ülke arasındaki gerilime neden olan adaların Japonya’nın ana topraklarıyla aynı renkte gösterilmesinin söz konusu krize neden olduğu öğrenildi. Japonya’nın ise Rusya’nın iddiasını kabul etmediği, Tokyo’nun konu hakkındaki tutumunun Rusya makamlarına açıklandığı ifade edildi.



Sorun yeni değil


Japonya’nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları’nın parçası olan 4 adayı Rusya, 2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Adaların topraklarının doğal bir parçası olduğunu ve işgal edildiğini savunan Japonya ise, Kuril Adaları’nın kendilerine geri verilmesini barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor. İki ülke arasında 2. Dünya Savaşı’nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yanmaz kefen' iddialarına ilişkin açıklama!
    1. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yanmaz kefen'..
    2. Şehirlerarası yolcu otobüslerine..
    3. Rektör Büyükuslu, Vali Yazıcı’yı..
    4. (Özel) Osmanlı’nın günlük yaşamı..
    5. Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    6. Türk kirazına Çin kapıları yeniden..
    7. Araç sahiplerine güzel haber! Benzine..
    8. ABD’de sosisli sandviç yeme yarışması
    9. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
    10. Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    11. "Bilişim 500" ödüllerinin sahipleri..
    12. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8..
    13. Yüzdeki çizgilere dikkat
    14. Amerikan gazetesinde PKK rezaleti!..
    15. Sulatanbeyli’nde Paksoy Parkı hizmete..
    16. Türkiye Şampiyonu tekvandocu Yangın,..
    17. Komşu illerin domatesi..
    18. Dolar/TL, 5,6070 seviyelerinden işlem..
    19. (Özel) Ataşehir’de alış veriş..
    20. Pazaryeri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu..
    21. Dr. Burak Toprak, obsesif kompulsif..
    22. Yok olma tehlikesi bulunan meyveler..
    23. Bel fıtığı veya dar kanal..
    24. Edremit Belediyesinden eğitime destek
    25. “Hayatımızdaki Yahudi ve Hıristiyan..
    26. 5 Temmuz 2019 TBMM çorba zammı..
    27. Yaz geldi, düğün trendleri belli oldu
    28. (Özel) 18’lik genç yönetmen aile içi..
    29. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri..
    30. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"