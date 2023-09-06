Türkiye-Japonya İş Forumu'nda konuşan Olpak, en kısa zamanda dengeli bir şekilde iki ülke arasında ticaret hacminin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Japonya ile dış ticaretinde net ithalatçı konumda olduğunu belirten Olpak, "Japonya ile 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. Ticaretin de ötesinde her iki ülkenin iş insanlarının ortak yatırımlara, projelere girişmesini önemsiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için liderlerimizin desteğiyle, en büyük sorumluluk bizlere, iş dünyasına düşüyor." açıklamasında bulundu.

İş dünyası olarak, Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanması için müzakerelerin tamamlanmasını beklediklerini belirten Olpak şunları kaydetti:

"Bu anlaşma ikili ticaret açısından daha dengeli bir yapıya ulaşmamıza ve üçüncü ülkelere yönelik iş birlikleri geliştirmek açısından karşılıklı fayda sağlayacaktır. Üçüncü ülkeler noktasında, Ukrayna’da Türk ve Japon iş birliği için önemli bir fırsat yakalanacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde, Orta Asya ve Afrika’da geçmişte olduğu gibi iş birliğimizi devam ettirmeyi arzu ediyoruz. 2013 yılında imzalanan stratejik ortaklık belgesi ortak hedeflerimizi ortaya koyuyor ve gelecek dönemde atılacak adımlar için önemli bir gösterge. Türkiye’nin 'Yeniden Asya Girişimi' ve Japonya’nın Serbest ve Açık Indo-Pasifik stratejisi örtüşen vizyonlara sahip. Türkiye ve Japonya iş birliği bölgesel ve küresel ortaklıkları ileriye taşımak için önemli bir potansiyel sunuyor.

Japonya ile ticaretimizde öne çıkan çelik ürünleri konusunda karbon yoğun üretim teknolojilerine sahip Türkiye, ABD ile birlikte dünyanın en düşük emisyonla çelik üreten ülkeler arasındar. Yeşil dönüşüm politikası kapsamında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) konusunda Türkiye’nin Japonya ile Avrupa arasında bir köprü görevi görebileceğine inanıyoruz.

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Büyük firmalarımız güçlü bir adaptasyon gücüne sahip. Ancak KOBİ’lerin desteklenmesi AB ile Yeşil Mutabakat kapsamında önemli. Bu kapsamda KOBİ Teşvikleri projesi AB tarafından gerçekleştirilecek. Bu husus ülkemizde KOBİ’lerin gelişimi için önem arz ediyor.

Sizlerle hem KOBİ’lerin desteklenmesi hem de finansman imkânlarından faydalanma gibi konularda el ele yürüyebiliriz. Diğer yandan, sağlık turizmi konusunda daha çok iş birliği yapmalıyız. Bunun somut bir örneğini Japonya ile birlikte biz geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi projesinde gerçekleştirdik. Ama sadece bununla sınırlı kalmayacak iş birliklerinin önemli olduğu kanaatindeyim."

"Daha fazla turizm farkındalığı oluşturmak faydalı olur"

Olpak, karşılıklı turizm ilişkilerini derinleştirmek, her iki ülkede daha fazla turizm farkındalığı oluşturmanın faydalı olacağını belirterek, sağlık turizminin yanı sıra gastroturizm, kültür turizmi, yaz turizmi gibi farklı alanlardaki potansiyelleri daha yoğun bir çalışma ile anlatmanın yerinde olacağını söyledi.

Yenilenebilir enerji, girişimcilik, otomotiv, savunma sanayisi ve salgın sonrası artan dijital dönüşüm gibi daha çeşitli, katma değeri yüksek sektörlerde ortaklığın yanı sıra yatırımların da artmasını arzu ettiklerini belirten Olpak, "Japon yatırımcıları, Türkiye’nin taşıdığı büyük potansiyeli avantaja çevirmeye ve Türkiye’ye daha çok yatırım yapmaya davet ediyorum." dedi.

Olpak, "DEİK ailemizin tüm dünyaya yayılmış 152 İş Konseyi'ne ait networkünü ve ülkedeki yatırımlarımızın büyük bir kısmını temsil eden Türkiye-Japonya İş Konseyimizin gücünü Japon dostlarımızla paylaşmaya hazırız. Türkiye’de faaliyette bulunan Japon firmalarımızı, Japon dostlarımızı DEİK’te görmek çalışmalarımızı daha büyük bir motivasyonla ileriye taşımamızı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için bu yuvarlak masa toplantıları, iş forumları ve karşılıklı heyet ziyaretlerinin daha sık yapılmasının her iki ülke için etkili sonuçlar ortaya koyacağının altını çizen Olpak, "10 Ekim’de İzmir’de gerçekleştirilecek DEİK - Keidanren Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'nda da sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyacağız." diye konuştu.