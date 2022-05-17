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Ekonomi Japonya için enflasyon tahminleri yükseldi!
Ekonomi

Japonya için enflasyon tahminleri yükseldi!

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Japonya için enflasyon tahminlerini yükselttiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 13:29:00 -
Japonya için enflasyon tahminleri yükseldi!

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Japonya için enflasyon tahminlerini yükselttiğini açıkladı.

Goldman Sachs Group, Japon yenindeki zayıflığa ve beklentilerden hızlı artan gıda fiyatlarına işaret ederek Japonya için 2022 ve 2023 enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Goldman Sachs, Japonya için 2022 yılı taze gıda hariç çekirdek enflasyon tahminini yüzde 1,4'ten yüzde 1,6'ya yükseltirken, 2023 beklentisini de yüzde 1,7'den 1,9'a çıkardı.

Banka, Japon yeninin ABD doları karşısındaki değerine yönelik tahminini de revize etti ve gelecek 3 ay için USDJPY tahminini 128 yen, bir yıl için tahminini de 123 yen olarak duyurdu.

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