Japonya eski başbakanı Abe'ye suikast girişimi! Canlı yayında vuruldu

Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe, bir konuşma sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası yere yığılan Abe'nin kalp yetmezliği yaşadığı bildirildi.

NHK televizyonu, Abe'nin sokakta yere yığıldığını ve güvenlik görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığını gösteren görüntüleri yayınladı. Yere yığılan Abe'nin göğüs bölgesinde kan olduğu dikkat çekti. NHK, Abe'nin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Abe, pazar günü parlamentonun üst kanadı için yapılacak seçimler için cuma günü Nara'da kampanya yürütüyordu.

NHK kanalı, polisin olay yerinde bir erkek şüpheliyi gözaltına aldığını aktardı.

Abe'nin sağlık durumunun ciddiyeti konusunda bir açıklama yapılmadı ancak kalp yetmezliği yaşadığı bildirildi.

Kalp yetmezliği, kalbin yeterince kan pompalayamaması ve vücudun geri kalanına gerekli oksijeni sağlayamaması durumunda kullanılıyor. AP'ye göre Japonya'da yetkililer, 'kalp yetmezliği' ifadesini kişinin artık hayatta olmadığı ancak resmi bir ölüm ilanının da yapılmadığı durumlar için kullanıyor.

2020 yılında istifa eden Abe, hedeflerinin çoğunu yarım bırakmanın "üzüntü verici" olduğunu söylemiş, yarım kalan bu hedeflerin Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japonlar meselesi, Rusya ile olan toprak anlaşmazlığı ve anayasa revizyonu olduğunu söylemişti.

Silahlı saldırıların nadiren yaşandığı Japonya, dünyanın en sıkı silah kontrol yasalarına sahip ülkelerinden biri.