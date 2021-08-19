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Dünya

Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek!

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, 19-21 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 11:24:00 -
Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, bölge ülkelerine yaptığı ziyaret turu kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. Konuk bakan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.

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