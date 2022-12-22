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Dünya Japonya, Çin'in uçak gemisinde 130 iniş kalkış faaliyeti gözlemledi
Dünya

Japonya, Çin'in uçak gemisinde 130 iniş kalkış faaliyeti gözlemledi

Japon hükümeti, güneybatıdaki Okinawa açıklarında seyreden Çin'e ait Liaoning uçak gemisinde yaklaşık 130 iniş ve kalkış faaliyeti saptadı.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 08:00:00 -
Japonya, Çin'in uçak gemisinde 130 iniş kalkış faaliyeti gözlemledi

Japonya Savunma Bakanlığı, Okinawa Adası'nın güneyinde seyreden Liaoning uçak gemisinde 60 savaş uçağı ve 70 helikopterin iniş ve kalkış faaliyetini gözlemledi.

Bakanlık, Çin'e ait hava unsurlarının faaliyetlerine karşılık bölgede Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) jetlerinin havalandığını duyurdu.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) "Kirisame" destroyerinin de bölgedeki gözlem faaliyetlerini artırdığı bildirildi.

Okinawa ve Miyako Adaları arasından Pasifik Okyanusu'na geçen hafta açıldığı bilinen Liaoning'e, bölgede füze destroyerleri eşlik ediyor.

 

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