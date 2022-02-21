Japonya Başbakanı'ndan kapitalizm çıkışı!

Japonya Başbakanı Fumio Kishida mevcut kapitalist sisteme ilişkin eleştirilerini sıralarken, henüz detayları açıklanmayan 'yeni kapitalizm' politikalarıyla ilgili mesajlar verdi.

Kishida, tüm paydaşlara ait olmadığı sürece mevcut kapitalizmin sürdürülebilir olmayacağına dikkat çekti.

Kishida, "Bu bakış açısına göre, büyümenin avantajlarının paydaşlara gitmesini kabul etmek ve bu durumu sorgulamak oldukça önemli" diye konuştu.

Kishida'nın yeni politikalarına ilişkin detaylar henüz açıklanmazken bazı isimlere göre bu politikaların hisse senedi fiyatlamaları için negatif etki potansiyeli bulunuyor.

Ekim ayında göreve gelen Kishida, sermaye piyasaları kaynaklı gelirlerin vergilendirilmesi ve hisse geri alımlarına yönelik esasların belirlenmesine yönelik verdiği mesajlarla piyasaların dikkatini çekmişti.