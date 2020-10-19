Japonya Başbakanı Suga: "Vietnam, İndo-Pasifik'te anahtar partner"

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, "Vietnam, 'Serbest ve Açık İndo-Pasifik' vizyonunun başarılmasında önemli ve anahtar bir partner." dedi.

Başbakan Suga, ilk resmi yurt dışı turu kapsamında geldiği Vietnam’da, savunma ve ekonomi dahil birçok alanda Japonya-Vietnam iş birliğinin güçlendirilmesi konularını görüştü.

Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ile görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Suga, Güney Çin Denizi'nde hukukun üstünlüğünü tehdit altına alan eylemlere tepki gösterdi.

Bölgenin barış ve refahına Japonya'nın katkı sağlamayı sürdüreceğine dikkati çeken Suga, "Vietnam, 'Serbest ve Açık İndo-Pasifik' vizyonunun başarılmasında önemli ve anahtar bir partner." dedi.

Suga, görüşmede, Japonya’nın Vietnam’a savunma ekipmanları ve teknolojisi ihraç etmek üzere prensip anlaşmasında karar kılındığını da aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında getirilen seyahat sınırlamalarının kademeli olarak hafifletilmesi kararına vardıklarını bildiren Suga, Kuzey Kore-Japonya arasındaki "alıkonulmuşlar" sorununda, Japonya’nın çabalarına Vietnam'ın destek vereceğini kaydetti.

- "Japonya'yı içtenlikle karşılıyoruz"

Phuc, bölgesel güvenlik ve seyrüsefer serbestiyetinin sağlanması ve İndo-Pasifik bölgesi sorunlarının barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemine değinerek, "Bölgenin istikrarına aktif katkı sağlayacak uluslararası güç merkezi Japonya'yı içtenlikle karşılıyoruz." dedi.

Japon firmalarına uygun yatırım iklimlerinin oluşturulması için gerekli desteğin sağlanacağını belirten Phuc, emlak ve insan kaynakları ihtiyaçları konusunda Japon yatırımlarını destekleyeceğini vurguladı.

- Suga, temasları sonrasında Jakarta’ya hareket edecek

Basın toplantısı sonrası Vietnam Japonya Üniversitesine geçerek burada bir konuşma yapan Suga, "Baskı ve kuvvete başvurmaksızın, Güney Çin Denizi'ndeki krizlerin barışçıl çözüme kavuşturulması doğrultusunda ilgili tüm ülkelerin birlikte çalışması önemli." ifadelerini kullandı.

Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong tarafından da kabul edilen Suga, yurt dışı turu kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmek üzere Cakarta’ya hareket edecek.