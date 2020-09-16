  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Japonya Başbakanı Suga: "Öncelik salgının kontrol altına alınması ve ekonominin inşası"
Aktüel

Japonya Başbakanı Suga: "Öncelik salgının kontrol altına alınması ve ekonominin inşası"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 19:05:36 -
Japonya Başbakanı Suga: "Öncelik salgının kontrol altına alınması ve ekonominin inşası"

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni kabinenin en önemli önceliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altında tutulması ile ekonominin yeniden canlandırılması olacağını söyledi.

Suga, göreve geldikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında, Japonya'nın iç ve dış politikası, ekonomisi ve Kovid-19 salgınına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Suga Yoşihide, önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlık gerekçelerini öne sürerek dönem ortasında görevinden ayrıldığını anımsatarak, siyasette boşluğa tahammül edilemeyeceğini kaydetti.

Salgın döneminde sosyoekonomik duruma dikkati çeken Başbakan Suga, "Halkın sağlığına yeniden kavuşabilmesi için Abe politikalarını sürdürmeyi kendime vazife biliyorum." dedi.

Suga, "İlk önceliğimiz virüse karşı keskin önlemler. Virüsün Batılı ülkelerdeki gibi yayılmasını önleyeceğiz. Gelecek yılın ilk yarısında tüm vatandaşlara ulaşabilecek aşı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yeniden güçlü ekonomiye dönülmesi için gayret edileceğini belirten Suga Yoşihide, parasal genişleme, finansal yatırım ve büyüme stratejilerini önceleyen politikaları sürdüreceğini söyledi.

Dış politikada Japonya-ABD ittifakı temelinde hareket edileceğini vurgulayan Suga, "Özgür ve serbest İndo-Pasifik vizyonuyla Çin ve Rusya dahil komşu ülkelerle istikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore ile çözülmeyi bekleyen "alıkonulmuşlar" sorununda kararlılık sergileyeceğini kaydeden Başbakan Suga, serbestleşmenin sürdürülerek "bürokratik bölgeciliğin" sona erdirileceğini dile getirdi.

Suga, erken seçim iddialarına ilişkin ise "Halk yeni kabineden salgın kontrolü ve ekonominin inşasını bekliyor. Her halükarda seçim 1 yıl içinde. Zaman darlığını da göz önüne alarak düşünmek isterim." şeklinde konuştu.

- Yeni kabine duyuruldu

Toplantı öncesinde Kabine Baş Sekreterliği ve Hükümet Sözcülüğü görevine atanan eski Sağlık Bakanı Kato Katsunobu, yeni kabineyi açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Aso Taro ile Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu dahil 8 bakan koltuğunu korudu.

Kato'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Tomura Norihisa atanırken, eski Savunma Bakanı Kono Taro ise İdari Reformlardan Sorumlu Kabine Üyeliğine getirildi.

Kono'dan boşalan koltuğa da önceki başbakan Abe'nin erkek kardeşi ve eski Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Yardımcılarından Kişi Nobuo atandı.

Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi ile 50 yaş altında tek üye Çevre Bakanı Koizumi Şinciro'nun koltuğunu koruması da dikkati çekti.

Yeni Adalet Bakanı Kamikawa Yoko olurken, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Bakanı Hiroşige Seko da görevde kaldı.

Ortalama yaşı 60 olan yeni kabinenin 4'te 3'ü önceki hükümetlerde çeşitli görevler üstlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak
Siyaset

Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı tartışmalara ilişkin çok sert açıklamalar yaptı...
Tecavüz skandalında flaş gelişme! CHP’li Başkan Ahmet Deniz Atabay kayrıldı mı?
Siyaset

Tecavüz skandalında flaş gelişme! CHP’li Başkan Ahmet Deniz Atabay kayrıldı mı?

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve CHP’li Meclis Üyeleri Öner Ç. ile Ali Ç.’nin cinsel saldırıda bulunduğu S.T. isimli mağd..
Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi
Gündem

Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed güçleri tarafından Türk gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu...
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı