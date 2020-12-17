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Aktüel Japonya Başbakanı Suga kalabalık toplantılara katılması eleştirilince özür diledi
Aktüel

Japonya Başbakanı Suga kalabalık toplantılara katılması eleştirilince özür diledi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 06:16:07 -
Japonya Başbakanı Suga kalabalık toplantılara katılması eleştirilince özür diledi

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde kalabalık toplantılara katılım gösterilmemesi çağrılarına rağmen, hafta başında iştirak ettiği iki ayrı akşam yemeği sonrası gelen eleştiriler üzerine özür diledi.

Başbakan Suga, Kovid-19 önlemlerine uyulması çağrısı yapılırken, pazartesi akşamı iş dünyası ve siyaset temsilcilerinin bir araya geldiği iki ayrı akşam yemeği toplantısına katıldı.

Salgın tedbirlerine rağmen kalabalık toplantılara katılmasına ilişkin kendisine yöneltilen eleştirilere karşı Suga, katılımcılar arası yeterli mesafenin gözetildiğini belirterek, "İnsanlar nezdinde yanlış anlaşılmaya davetiye çıkarabilecek bir mana taşıyan konular üzerine, içten pişmanlık hissediyorum." dedi.

Kabine Baş Sözcüsü Kato Katsunobu ise bu tür toplantılarda tedbirlerin gerekli ölçüde alındığını kaydederek, makamı itibarıyla Suga'nın, geniş perspektifte görüşler edinebilmesi için bu tarz toplantılara katılım göstermesi gerektiğini söyledi.

Suga'ya yöneltilen eleştirilerin çoğu, iktidardaki Liberal Demokrat Partisinin (LDP) koalisyon ortağı Komeito ile muhalafet partilerinin temsilcilerinden gelmişti.

Komeito Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo, "Başbakanın takvimi, halka mesaj niteliğindedir. Bunu dikkate almalarını beklerdim." yorumunda bulunmuştu.

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