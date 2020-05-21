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Japonya Başbakanı Abe’den OHAL açıklaması

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, korona virüs salgını nedeniyle bazı bölgelerde uygulanan OHAL’in 3 eyalette daha sona erdiğini belirterek, başkent Tokyo ve çevresine dair kararın ise pazartesi değerlendirileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:01:18 -
Japonya Başbakanı Abe’den OHAL açıklaması

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, korona virüs salgını nedeniyle bazı bölgelerde uygulanan OHAL’in 3 eyalette daha sona erdiğini belirterek, başkent Tokyo ve çevresine dair kararın ise pazartesi değerlendirileceğini söyledi.


Korona virüs salgınının ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasına ülkenin büyük bölümünde geçen hafta son veren Japonya’da Başbakan Shinzo Abe 3 eyalet için daha müjdeli haberi duyurdu. Osaka, Kyoto ve Hyogo’da OHAL’in kaldırılmasına karar verdiklerini açıklayan Abe, Tokyo ve komşuları ile Hokkaido’ya dair durumun ise önümüzdeki hafta değerlendirileceğini kaydetti. "Başkent ve çevresindeki Saitama, Chiba, Kanagawa eyaletleri ile Hokkaido OHAL altında kalacak. Ancak yeni vaka sayısı giderek azalıyor ve sağlık sistemi rahatlıyor" diyen Abe, "Uzmanlardan durumu önümüzdeki hafta başlarında, muhtemelen pazartesi günü değerlendirmelerini isteyeceğiz. Olumlu manzara sürerse kalan eyaletler için de uygulamayı sonlandırabiliriz" ifadelerini kullandı.


Kritere uymadılar


OHAL’in kaldırılması için gerekli olan "100 bin kişiye 0.5’ten az vaka sayısı" kriterini Tokyo ve komşusu Kanagawa’nın karşılamadığı belirtilirken, Saitama ve Chiba’nın ise karşılamasına rağmen diğer 2 eyalete aynı kategoride değerlendirildiği ifade edildi. Neden olarak ise, 4 eyalet arasındaki yoğun insan trafiği gösterildi.


Hokkaido da gereklilikleri karşılayamadı.


Son 5 eyalet


Daha önce 39 eyaletteki OHAL uygulamasını sonlandıran Japonya hükümeti, Hokkaido, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Kyoto, Osaka ve Hyogo’da ise OHAL tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmişti. Bugünkü kararla OHAL altındaki eyalet sayısı 5’e düşmüş oldu.

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