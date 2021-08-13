  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İşte dolarda son durum!
Provokasyona gelmeyelim
Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 608 kişi yaşamını kaybetti
Japonya Ay'da gıda üretimi yapacak
Dünya Japonya Ay'da gıda üretimi yapacak
Dünya

Japonya Ay'da gıda üretimi yapacak

Japonya, kamu-özel iş birliğiyle Ay'da sürdürülebilir gıda kaynaklarının üretimi için araştırma yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 08:46:00 -
Japonya Ay'da gıda üretimi yapacak

Kyodo ajansına göre hükümet ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Ay'da sürdürülebilir gıda kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla proje yürütecek.

Mali olarak hükümetin fonlayacağı proje, Ay'da uzun vadeli ve geniş katılımlı görevlerde gıda tedarikine yönelik talebin karşılanmasını hedefleyecek.

Özel sektör firmalarının da teşvik edileceği projeye uzay gıda araştırma grubu Space Foodsphere, çeşni üreticisi Ajinomoto, sistem entegratörü NTT Data katılacak.

Kamu-özel iş birliğiyle önce ülke içi tesislerde başlanacak proje, sonraki aşamalarda Antarktika gibi Ay'ın doğasına benzer şartlara taşınacak.

İç mekan mahsul verimini inceleyecek projede, Ay üzerinde kapalı devre yetiştirme tesisi işletilmesine yönelik teknoloji geliştirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası finans kuruluşu Morgan Stanley raporuna göre halihazırda 350 milyar dolarlık küresel uzay endüstrisi 2040'ta 1 trilyon dolar gelir getirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay