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Dünya Japonya Ay misyonu başlattı
Dünya

Japonya Ay misyonu başlattı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 20:06:00 -
Japonya Ay misyonu başlattı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı’na ait Ay'a iniş aracını taşıyan H2A roketi uzaya fırlatıldı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı’na ait Ay'a iniş aracını taşıyan H2A roketi uzaya fırlatıldı.

Japonya "Moon Sniper" isimli Ay misyonu kapsamında uzay aracını taşıyan roketin, başarıyla fırlatıldığına açıkladı.

Roket bünyesinde, ay yüzeyine hassas iniş teknolojilerini test etmeyi hedefleyen Ay'ı araştırmak için akıllı iniş aracını ve ile Xrism x-ray astronomik uydusu taşıyor.

Aracın 3 ila 4 ay içinde Ay'ın yörüngesine girmesi ve 4 ila 6 ay içinde ay yüzeyine ulaşabilmesi hedefleniyor. (İLKHA)
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