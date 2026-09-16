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Gündem Japonya Ankara Büyükelçiliği’nden duygulandıran paylaşım
Gündem

Japonya Ankara Büyükelçiliği’nden duygulandıran paylaşım

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Japonya Ankara Büyükelçiliği’nden duygulandıran paylaşım

Japonya, 136 yıl önce yaşanan Ertuğrul Fırkateyni felaketini unutmadı. Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği, felaketin yıldönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, “Yaşamını kaybeden Türk denizcileri saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, “Bugün Japonya ve Türkiye dostluk ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olan Ertuğrul Fırkateyni felaketinin 136. yıl dönümüdür. Yaşamını kaybeden Türk denizcileri saygıyla anıyoruz” denilirken, Ertuğrul Fırkateyni’nin görsellerine de yer verildi.

O GEMİYE AİT PARÇA SUBAY ADAY OKULU ANA GİRİŞİNDE YAŞATILIYOR

Büyükelçilik açıklamasında 136 yıl önce yaşanan deniz felaketinin detayları paylaşılarak; “Wakayama viyaletine bağlı Kaşinozaki açıklarında karaya oturan, Osmanlı Donanması'na ait Ertuğrul Fırkateyni'nin hayatta kalan 69 denizcisini, Hiei ve Kongō gemileri İstanbul'a geri götürmüştür. Ertuğrul Fırkateyni felaketiyle tarihi bağlantısı bulunan Kongō gemisine ait bir parçanın bugün Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Subay Aday Okulu ana giriş zemin kaplamasında yaşamaya devam ettiği söylenmektedir” denildi.

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