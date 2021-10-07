Japonya 5,9'luk depremle sarsıldı
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ajans, daha önce 6,1 şeklinde açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak revize etti.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Ajans, daha önce 6,1 şeklinde açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak revize etti.
Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi. JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Tokyo'da 1'i ağır 16 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bölge valiliklerinin açıklamalarına göre, Çiba'da 9, Kanagawa'da 7, Saitama'da 3 kişi yaralandı.
Ajans, depremin, Mart 2011'de ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen 9 şiddetindeki sarsıntı sonrası, başkent metropolünde hissedilen en kuvvetli deprem olduğunu açıkladı.
JMA, benzer büyüklükteki artçı sarsıntıların sürebileceği, kaya düşmesi ve toprak kaymalarına karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Başbakanlık Ofisi'nde oluşturulan görev gücünün hasar tespit çalışmaları yürüteceğini açıkladı.
Tokyo metrosu dahil yerel tren seferleri ile başkenti, Kobe'ye bağlayan Tokaido hızlı tren hattında, ulaşıma ara verildiği belirtildi.
Başkentin kuzeydoğusundaki İbaraki'de, Japan Atomic Power (JAPC) bünyesindeki Tokai 2 nükleer santralinde anormallik yaşanmadığı bildirildi.
Depremin merkez üssü Çiba'daki Narita Havalimanı'nda hasar oluşmadığı kaydedildi.
Kyodo ajansı, deprem sonrası Tokyo'da yaklaşık 250 evde elektrik kesintisi yaşandığını aktardı.