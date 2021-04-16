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Dünya Japonya, 140 bin askerle harekete geçiyor! Uçaklar, tanklar, füzeler
Dünya

Japonya, 140 bin askerle harekete geçiyor! Uçaklar, tanklar, füzeler

Çin ile Asya kıtasında büyük kriz yaşayan Japonya, 30 yılın en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 12:33:00 -
Japonya, 140 bin askerle harekete geçiyor! Uçaklar, tanklar, füzeler

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri, olası tehditlere karşı yaklaşık 30 yılın en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirecek.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri’nin (GSDF) bölgede artan askeri risk unsurları karşısında son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını gerçekleştireceği bildirildi. Savunma yeteneklerinin yanı sıra iletişim ve lojistik kapasitesini geliştirme amacıyla yapılacak tatbikatta tank, gemi ve uçak gibi savunma unsurlarının da yer alacağı öğrenildi. GSDF’den yapılan açıklamada, eylül ve kasım ayları arasında gerçekleştirilmesi beklenen tatbikata yaklaşık 140 bin personelin katılacağı ifade edilirken, tatbikat kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde Covid-19 salgınındaki gidişatın da göz önünde bulundurulacağı kaydedildi. GSDF, ülke genelindeki tüm birimlerin katılımıyla yapılan bu kapsamda bir askeri tatbikatı son olarak soğuk savaşın sona ermesinin ardından 1993’de gerçekleştirmişti.

Çin tehdidi

Çin’in üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya’ya yönelik gerçekleştirdiği sınır ihlalleri son aylarda bölgede gerilimi artırmış, Tokyo ise Pekin’in artan askeri hegemonyası karşısında Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere müttefik arayışını güçlendirmişti. Çin’in geçtiğimiz şubatta sahil güvenlik güçlerine yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi vermesi de Japonya’nın savunma kapasitesinin önemini bir kez daha kamuoyunun gündemine taşımıştı.

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