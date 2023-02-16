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Gündem Japonlardan İstanbul Havalimanında ilginç hareket
Gündem

Japonlardan İstanbul Havalimanında ilginç hareket

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Japon arama kurtarma ekibi, afette hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 16:24:00 -

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Japon arama kurtarma ekibi, afette hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından çok sayıda yabancı kurtarma ekibi de Türkiye'ye gelmişti. Bunlardan biri de Japonya'dan gelen arama kurtarma ekibiydi.

Japon ekip bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının ardından ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi. Burada uçağın kalkış saatini bekleyen Japon ekip, depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına saygı duruşunda bulundu.

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Yorumlar

bakmak zamana bu güne

tsk ederiz istanbulda köprü yaparken faydalandığımız dost japonlara aynı şekilde deprem bölgesindede ev yaparken danışmalıyız

vurucu

onlar inançları gereği böyle saygı duruşu yapıyor ya içerdeki ş*refsiz oğlu şerefsizler İslami Müslüman olarak allahu ekberi tekbir getirmeyi hazmedemiyor sorus puştun çocukları
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