Japonlar Trump'ı desteklemek için sokağa çıktı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da çok sayıda insan ABD Başkanı Donald Trump'a destek için sokağa akın etti.
"Tanrı Amerika'yı kutsasın, Doğu Asya Trump'ı seviyor" ve "Japonya, Trump'ın yanında" pankartları taşıyan grup, ellerinde ABD bayraklarıyla Trump'a destek sloganları atıyor.
Trump, 6 Ocak'ta düzenlediği mitingdeki konuşması üzerine Kongre binasının destekçileri tarafından basılmasının ardından oldukça zor günler geçiriyor.
20 Ocak'ta görevi Demokrat Joe Biden'a devredecek Trump'ın, bu tarihten önce görevinden azledilmesi ihtimali bulunuyor.