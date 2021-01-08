  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonlar Trump'ı desteklemek için sokağa çıktı
Dünya

Japonlar Trump'ı desteklemek için sokağa çıktı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da çok sayıda insan ABD Başkanı Donald Trump'a destek için sokağa akın etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 02:29:00 -
Japonlar Trump'ı desteklemek için sokağa çıktı

"Tanrı Amerika'yı kutsasın, Doğu Asya Trump'ı seviyor" ve "Japonya, Trump'ın yanında" pankartları taşıyan grup, ellerinde ABD bayraklarıyla Trump'a destek sloganları atıyor.

Trump, 6 Ocak'ta düzenlediği mitingdeki konuşması üzerine Kongre binasının destekçileri tarafından basılmasının ardından oldukça zor günler geçiriyor.

20 Ocak'ta görevi Demokrat Joe Biden'a devredecek Trump'ın, bu tarihten önce görevinden azledilmesi ihtimali bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye açıklaması
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gargaş, "BAE, Tü..
İçişleri Bakanlığı, CHP'li iki belediye meclis üyesini görevden aldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı, CHP'li iki belediye meclis üyesini görevden aldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil Bele..
Bakan Süleyman Soylu ifşa etti! Böyle şerefsizlik görülmedi
Siyaset

Bakan Süleyman Soylu ifşa etti! Böyle şerefsizlik görülmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yaptığı zulmü sosyal medya hesabından ifşa etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay