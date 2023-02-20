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Japonlar İstanbul depremine el koydu

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Japonya Kagawa Üniversitesi arasında Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın doğu Marmara'da kalan kısmında araştırmalar yapmak ve afetlerle baş edebilir toplumlar oluşturmak amacıyla anlaşma imzalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 12:46:00 -
Japonlar İstanbul depremine el koydu

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, GTÜ Senato Salonu'nda düzenlenen törende, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile Kagawa Üniversitesinden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, Ortak Araştırma Anlaşması'na imza attı.

GTÜ Marmara Afetlerle Baş Edilebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (MARTEST) ile Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) arasında daha önce de Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek İçin Araştırma ve Eğitim Kompleksi Kurulması Projesi imzalanmıştı.

Bu kapsamda iki üniversite arasında ortak araştırma yapılması konusunda anlaşmaya gidildi.

Oluşturulacak proje grubu depreme dayanıklı yapıların tasarımında yenilikçi yapım teknikleri, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın doğu Marmara kısmında detaylı sismik ve jeodezik araştırma çalışmaları yürütecek.

Çalışmaların, beklenen Marmara Depremi nedeniyle oluşacak yapısal risklerin azaltılmasına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.
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Ayrıca afet riskinin azaltılması için kapsamlı, deneye ve veriye dayalı açık bilgi platformu oluşturarak deprem mühendisliği teknolojisinin yaygınlaştırılması, eğitim içeriklerinin hazırlanması ve deprem başta olmak üzere afetlerle baş edebilir toplumlar oluşturulması için afet bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar planlanıyor.

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