Japonlar da ayaklandı Tokyo'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İsrail dünyanın nefretini kazanmaya devam ediyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da Filistinlilere destek ve İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.
Sotobori Park'tan hareket eden kalabalık grup, polis kordonu eşliğinde İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğine kadar yürüyerek soykırım yapan İsrail' lanet okudular.
Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Kahrolsun İsrail", "Ateşkes Şimdi", "Gazze'yi kurtar", "Özgür Filistin Şimdi" sloganları atıldı.
Güvenlik önlemi altında yapılan gösteriye katılanlar, daha sonra dağıldı.
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