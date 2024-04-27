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Dünya Japon yetkililer harekete geçti! Fuji Dağı’na önlem
Dünya

Japon yetkililer harekete geçti! Fuji Dağı’na önlem

Yeniakit Publisher
2024-04-27 14:23:00 -
Japon yetkililer harekete geçti! Fuji Dağı’na önlem

Japonya’nın en yüksek dağı olan Fuji Dağı’nın fotoğraflarını çekmek isteyen turistlerin geride çöp birikintileri bırakması ve trafik kurallarına uymaması Japon yetkilileri harekete geçirdi.

Doğal güzellikleriyle dünyanın hemen hemen her noktasından turist akınına uğrayan Japonya aldığı kararla turistleri üzdü. Japon yetkililer, ülkenin en yüksek dağı Fuji Dağı’nın tırmanış rotasında bulunan "Fujikawaguçiko" kasabasında yaşayanların turistlerden kaynaklanan çöp birikintilerinin oluşması ve trafik kurallarına uyulmaması sonucu artan şikayetlerinin ardından harekete geçti. Kasaba yetkilileri, bölge halkının rahatsızlığını göz önüne alarak kasabada Fuji Dağı’nı gören popüler noktalarda fotoğraf çekilmesini engelleme kararı aldı. Alınan kararla birlikte turistlerin fotoğraf çektiği noktalara bariyer çekilecek. Yetkililer, 2,5 metre yükseklikte ve 20 metre genişliğinde yapılması planlanan bariyerin inşasına gelecek hafta başlanmasının beklendiğini açıkladı.

Kasaba yönetimi, “saygısız” davranan ve trafik kurallarına uymayan turistler nedeniyle böyle bir karar alınmasının üzücü olduğunu dile getirdi.

Popüler rotalarda çöpler birikiyor

Denizaşırı bölgelerden de çok sayıda turist alan Japonya’yı Mart ayında ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon ile rekor kırdı. Japonya’ya gelen turistlerin en çok fotoğrafını çektiği ülkenin en yüksek dağı olan Fuji, Fujikawaguçiko kasabasının pek çok noktasından görülebiliyor. Aynı zamanda yaygın bir market zinciri ile aynı karede görülebilen Fuji Dağı’nın en fazla bu konumda fotoğrafı çekiliyor. Bu noktaya akın eden turistler, dağ ile birlikte marketi “daha Japon” göründüğü gerekçesiyle aynı karede çekmeye çalışırken trafik kurallarına uymuyor, araçlarını yasak alanlara bırakıyor ve ayrılırken de çöplerini bölgede bırakıyor.

Aryıca, bu yaz itibarıyla Fuji Dağı’na tırmanmak için en popüler rotayı kullanan yürüyüşçülerden 2 bin yen (yaklaşık 14 dolar) ücret alınacak. Turist yoğunluğunun azaltılması için de bölgeye girişler sınırlandırılacak.

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