Japon yeni yükseldi! ABD enflasyon verileri doları zayıflattı, düşük tuttu! Ne olacağı henüz bilinmiyor

Japon yeni bugün, ABD tüketici enflasyon raporunun zayıf çıkmasının ardından ABD dolarında yaşanan satışlara bağlı olarak önemli bir yükseliş yaşadı. Bu artış %2'yi aşarak, yenin son 38 yılın en düşük seviyesine inmesi nedeniyle Japon yetkililerin olası müdahalesine karşı tetikte olan tüccarlar arasında endişelere yol açtı.

Piyasa analistleri, Tokyo'nun resmi müdahalesinin yendeki yükselişin katalizörü olma ihtimalini büyük ölçüde göz ardı etti. Bunun yerine, hareketin muhtemelen ABD tüketici fiyat verilerine yanıt olarak opsiyonlarla ilgili faaliyetler tarafından teşvik edildiğini öne sürüyorlar. Dolar %2,1'lik düşüşle 158,3 yene kadar gerileyerek belirgin bir düşüş yaşadı ve son olarak 158,78 yende gözlemlendi, bu da gün için %1,84'lük bir düşüşü temsil ediyor.

Yen'in gücü dolar karşısındaki performansıyla sınırlı kalmadı; yaklaşık %1,2 düşüşle 173,26 yen seviyesine gerileyen Euro karşısında da değer kazandı.

Döviz piyasalarındaki bu hareket, 3 Temmuz 2024 tarihinde Japonya'da gelişmiş holografik güvenlik özelliklerine sahip yeni banknotların piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Güncellenen para birimi 10.000 yen, 5.000 yen ve 1.000 yen değerindeki banknotları içeriyor.

Ancak yenin bugünkü ani sıçraması, yerel para birimi güncellemelerinden ziyade ABD ekonomik göstergelerine verilen tepkilerle daha yakından bağlantılı görünüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.