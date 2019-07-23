Japon savaş uçakları Rusya ve Çin uçakları için havalandı

Japonya Savunma Kuvvetleri'nde yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Rusya ve Çin'e ait uçakları engellemek için havalandığı belirtildi.

Bugün sabah saatlerinde Güney Kore ordusu da Rus ve Çin savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini, bu nedenle bu uçaklara uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu. Kremlin hava sahası ihlali ile ilgili iddiaları yalanlamıştı.