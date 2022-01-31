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Dünya Japon savaş uçağı kayboldu!
Dünya

Japon savaş uçağı kayboldu!

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde F-15 savaş uçağıyla kalkıştan sonra irtibatın kesildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 13:29:00 -
Japon savaş uçağı kayboldu!

Kamu yayıncısı NHK'nin Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde, F-15'in kalkış sonrası radardan kaybolduğu belirtildi.

F-15 savaş uçağının Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısında bulunan İşikawa eyaletindeki Komatsu üssünden havalandığı kaydedildi.

İçinde iki kişinin bulunduğu uçağın düşmüş olabileceği ifade edildi.

Eyaletin başkenti Kanazawa'da Sahil Güvenlik Birimleri, arama-kurtarma faaliyetleri için devriye botlarını görevlendirdi.

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