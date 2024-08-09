Japon savaş gemileri Türk sularına girmek üzere! Haber her an gelebilir

Japonya Deniz Harp Okulu öğrencilerinin açık deniz eğitim seyri ve Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yılı kapsamında, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri’ne (JMSDF) ait iki önemli gemi olan KASHIMA ve SHIMAKAZE, 9-12 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’a liman ziyareti gerçekleştirecek.

Açık deniz eğitimleri, öğrencilere denizcilik becerilerini uygulamalı olarak geliştirme ve uluslararası denizcilik deneyimi kazandırma amacıyla düzenlenen kapsamlı programlardır. Bu sayede öğrenciler, gerçek deniz koşullarında uygulamalı eğitim almaktadır.

Yaklaşık 370 kişilik kapasiteye sahip JS KASHIMA (TV-3508), JMSDF’ye ait bir eğitim gemisidir. Gemi üzerinde hafif silahlar, savunma sistemleri, modern radar ve iletişim sistemleri, sınıflar, simülatörler ve uygulama alanları bulunmaktadır. Yaklaşık 4.050 ton ağırlığındaki gemi, eğitim seferleri sırasında çeşitli uluslararası limanları ziyaret eder ve öğrencilere farklı kültürler ve denizcilik uygulamaları hakkında bilgi edinme fırsatı sunmaktadır.

JS SHIMAKAZE (TV-3521), esas olarak hava savunma ve denizaltı savunma görevleri için tasarlanmıştır. Modern silah sistemleri ve radar ekipmanları ile etkili bir savunma platformu olan gemi, aynı zamanda eğitim amacıyla da kullanılır. Gemi, öğrencilere denizcilik, navigasyon ve muharebe operasyonları konularında pratik deneyim kazandırır. Gemide Mk 41 VLS füze fırlatma sistemi, RIM-66 Standard yüzeyden havaya füzeler, ASROC denizaltı savunma füzeleri, 76 mm Oto Melara deniz topu ve Phalanx CIWS yakın savunma silah sistemi bulunmaktadır. Eğitim seferleri, öğrencilerin denizcilik ve savaş becerilerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır.

JMSDF’nin 1954’teki kuruluşuyla birlikte faaliyete geçen Deniz Harp Okulu, subay adaylarına denizcilik, navigasyon, silah sistemleri, deniz hukuku ve liderlik gibi temel konularda yoğun bir eğitim programı sunmaktadır. Uygulamalı denizcilik eğitimi, uluslararası sularda gerçek deniz koşullarında gerçekleştirilir. Bu eğitimler sırasında öğrenciler, çeşitli uluslararası limanları ziyaret eder ve farklı denizcilik kültürleri hakkında bilgi edinirler.

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C4Defence