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Teknoloji Japon milyarder uzaydan döndü!
Teknoloji

Japon milyarder uzaydan döndü!

12 gün süren uzay yolculuğunu tamamlayan Japon milyarder, başarılı bir şekilde dünyaya dönüş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 09:58:00 -
Japon milyarder uzaydan döndü!

Japonya'nın en zengin 30’uncu kişisi olarak bilinen milyarder iş adamı Yusaku Maezawa, 12 gün süren uzay yolculuğunu başarı ile tamamladı.

Rusya Federal Uzay Kurumu'na (Roscosmos) ait Soyuz MS-20 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden ve deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Mezawa'nın, Kazakistan'ın merkezindeki Zhezkazgan kasabasının yaklaşık 150 kilometre güney doğusundaki sahaya başarılı bir şekilde iniş yaptığı bildirildi.

Ay’a çıkmak için projaydı

Maezawa, 12 gün süren uzay yolculuğunu 2023'te ABD'li iş adamı Elon Musk'ın kurduğu SpaceX firmasının roketi ile Ay'a yapacağı yolculuk için bir prova olarak gördüğünü söylemişti.

Yolculuğundan önce uzayda yapmayı planladığı şeyleri açıklayan Maezawa, bir çocuğun isteği üzerine Dünya’ya ISS'den hava getirmeyi planladığını söylemişti.

Planlarla uzaya gitti, her şeyi paylaştı

Yörüngede kağıttan uçaklar uçurmak, astronotlara yardım etmeye çalışmak, havaya sabun köpüğü üflemek, kutup ışıklarını, yıldırım ve meteor yağmurlarını kameraya almak gibi hedefleri bulunan Maezawa, ayrıca uzayda spor yapmayı deneyeceğini de duyurmuştu.

Maezawa, yolculuğu süresince ISS'de edindiği deneyimlerinin her anını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

8 kişi arıyordu

Maezawa, geçtiğimiz 8 Aralık tarihinde TSİ 10.38'de Soyuz-2.1a roketi ile Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden uzay yolculuğuna başlamıştı.

Maezawa'ya uzay yolculuğunda asistanı Yozo Hirano ve Rus kozmonot Aleksandır Misurkin'in de mürettebat olarak eşlik etmişti.

Japon milyarder, daha önce yaptığı açıklamalarda, 2023'teki ay yolculuğuna eşlik edecek 8 kişi aradığını belirterek dikkatleri üzerine çekmişti.

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