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Japon İmparatoru Akihito kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde "Japon İmparatoru Akihito hakkındaki ifadelerden hangisi doğrudur?" sorusu soruldu ve cevabı izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte cevabı bilinmeyen sorunun detayları...

23 Şubat 2019 Cumartesi 23:07
Japon İmparatoru Akihito kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde "Japon İmparatoru Akihito hakkındaki ifadelerden hangisi doğrudur?" sorusu soruldu ve cevabı izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte cevabı bilinmeyen sorunun detayları...

Japon İmparatoru Akihito kimdir?

Akihito, 1989'dan bu yana Japonya imparatoru. Dünyanın en eski imparatorluk ailesinden gelen Akihito'nun Japonya'nın efsanevi kurucusu İmparator Cimmu'nun 125. kuşak torunu olduğuna inanılır. Akihito, İmparator Hirohito ile İmparatoriçe Nagako'nun beşinci çocukları olup ilk oğullarıdır.

Akihito, 11 yaşında eliaht prenslerinin orduya katıldığı yaşa gelince, babası izin vermediği için bu geleneğe uymadı. İkinci Dünya Savaşından sonra Japonya, ABD kuvvetleri tarafından işgal halinde iken Gakuşuin Lisesine devam etti. Bir yandan da ABD‘li bir kadından dersler aldı. Tenis ve at sporlarının yanında, ileride makaleler yazacağı deniz biyolojisine çalıştı. Kaya balığı üzerinde yaptığı ihtiyolojik araştırmalarıyla tanındı.

II. Dünya Savaşından sonra Japon toplumunda birçok değişiklikle birlikte imparatorun yönetim yetkisi de kaldırıldı ve törenlerle sınırlandı.

1952 yılında veliaht prens ilan edildi. Siyasal bilimler öğrenimi görmek için Tokyo’daki Gakuşuin Üniversitesine girdi. 1953’te ilk defa yurt dışına çıkarak Londra‘da Kraliçe II. Elizabeth‘in taç giyme törenine katıldı.

1959 yılında zengin bir sanayicinin kızı olan Şoda Michiko ile evlenerek 1500 yıllık Japon imparatorluk sülalesinde halktan biriyle evlenen ilk kişi oldu. Şoda Michiko Katolik, kendisi Şinto dinine mensuptur.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 23:07
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