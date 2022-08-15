Japon hükümetinden tartışmalı Yasukuni tapınak ziyareti!

Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu 15 Ağustos'un 77. yıl dönümünde, hayatını kaybeden askeri personel ve sivillerini anıyor.

Eski Japon militarizminin simgesi olmakla eleştirilen ve tartışmalı statüsünü koruyan Şinto inancı tapınağı Yasukuni de bu kapsamda ziyaret ediliyor.

Japonya Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae ile Yeniden İnşadan Sorumlu Devlet Bakanı Akiba Kenya, tapınakta saygı duruşunda bulundu.

Ziyaret sonrası Takaiçi, "daha fazla insan ölmesin diye dua ettiğini" belirtirken savaşta dedesini kaybeden Akiba ise "Yeniden savaşmama inancımı tazeliyorum." dedi.

Her iki bakan da geçen hafta kabine reformu sonrasında koltuklarına oturmuştu. Takaiçi, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) son başkanlık yarışına katılmıştı.

Başbakan adına bağış

Öte yandan, Başbakan Kişida Fumio'nun makamı adına, tapınağa törensel bağış sunuldu.

Başkent Tokyo'nun Kudankita bölgesindeki tapınak, savaş ölülerinin anılması amacıyla her yıl bahar ve güz festivalleri ile savaşın sona ermesi yıl dönümlerinde ziyaretçi akınına uğruyor.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Devlet yetkililerin tapınağa resmi ziyaretlerinin, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den tepki çekebileceği kaydedildi.

Japonya ekonomisi son durum

Japonya ekonomisi tüketici harcamalarıyla pandemi öncesine döndü!

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi, koronavirüsün işletmeler üzerindeki kısıtlamalarının sona ermesinin ardından tüketici harcamalarının artmasıyla ikinci çeyrekte pandemi öncesi boyutuna ulaştı.

Hükümet verilerinin Pazartesi günü gösterdiğine göre, gayri safi yurtiçi hasıla bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 2,2'lik bir hızla büyüyerek yüzde 2,6'lık medyan tahminin altına düştü. Bu, ekonominin boyutunu 2019'un sonundaki seviyenin üzerinde 542,1 trilyon yen'e (4,1 trilyon dolar) yükseltti. İlk çeyrek GSYİH, önceki daralmadan bir genişlemeye revize edildi.

Norinchukin Araştırma Enstitüsü Ekonomisti Takeshi Minami, "Ekonomi pandemi öncesi boyutuna dönmeyi başardı, ancak toparlanma hızı diğer ülkelere göre daha yavaş oldu" dedi. Minami "Üçüncü çeyrekte de büyümenin devam etmesini bekliyorum, ancak muhtemelen yolda ivme kaybedecek" diye ekledi.

Mart ayı sonlarında işletmeler üzerindeki pandemi kısıtlamalarının sona ermesi ekonomiyi canlandırmaya yardımcı oldu. Japonya'nın ekonomik üretiminin yarısından fazlasını oluşturan tüketici harcamaları ve sermaye harcamaları büyümeye öncülük etti. Verilere göre, Kovid kurallarının gevşetilmesi, restoranlarda ve otellerde ve ayrıca kıyafetlerde harcamaların artmasına neden oldu.

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