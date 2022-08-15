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Aktüel
5
Rishi Sunak ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin deniyordu...Başbakan adayının delik ayakkabısı olay oldu!

2022-08-15 10:36:09
Rishi Sunak ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin deniyordu...Başbakan adayının delik ayakkabısı olay oldu!

İNGİLTERE'de Boris Johnson'ın istifasından sonra başbakanlık için aday olan Rishi Sunak'ın ayakkabısı olay oldu. Sunak'ın kampanya sırasında katıldığı bir etkinlikte altı delik ayakkabı giydiği görüldü. Eski Maliye Başkanı'nın bu davranışı bilerek yaptığı iddia edilirken, Sunak'ın "Ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin" eleştirilerine bu şekilde yanıt vermek istediği de belirtiliyor.

#1
Foto - Rishi Sunak ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin deniyordu...Başbakan adayının delik ayakkabısı olay oldu!

İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından boşalan başbakanlık koltuğuna kimin oturacağı merak ediliyor. Ülkede eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ederken, Truss tahminlere göre yarışta önde olsa da her iki taraf başbakanlık için elinden geleni yapıyor. Sunak ile Truss arasındaki yarış ülke medyasında geniş yer bulurken, son olarak iki isim arasındaki çekişme moda tercihlerine kadar yansıdı.

#2
Foto - Rishi Sunak ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin deniyordu...Başbakan adayının delik ayakkabısı olay oldu!

Takım elbisesinin değeri dikkat çekti! Dijital Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries, Truss'ın 4,5 sterlinlik küpelerini sosyal medyada paylaşarak iki ismin tercihlerini kıyasladı. Sunak'ın 3500 sterlin değerinde takım elbise ve 450 sterlinlik ayakkabıyla inşaat alanını ziyaret ettiğini söyledi. Altı delik ayakkabısı olay oldu! Bunun üzerine Sunak, kampanya sırasında katıldığı bir etkinlikte altı delik bir ayakkabıyla görüntülendi. İngiliz medyası, Sunak'ın bu hareketi kasten yaptığını kanısında. Uzmanlarsa bu davranışın "otantik" görünmediği sürece seçmenleri etkileyemeyeceği düşüncesinde.İngiltere'de yapılan son anketse yarışta Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın önde olduğunu gösterdi. Eski Maliye Başkanı Rishi Sunak, 22 puanla Truss'ın gerisinde kaldı. İngiltere'de hem muhafazakar partinin liderini hem de başbakanı belirleyecek seçim 2 Eylül'de yapılacak.

#3
Foto - Rishi Sunak ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin deniyordu...Başbakan adayının delik ayakkabısı olay oldu!

"Ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin" eleştirisi- Sunak, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında İngiltere'de yaşanan ekonomik sıkıntıların ortasında "ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin" olduğu yönündeki eleştirileri reddetmişti. Sunak, yaptığı açıklamada, zorlu mücadelelerin üstesinden gelebilecek deneyime sahip olduğunu söyledi. "Banka hesaplarına göre değil, karakterlerine göre..." Johnson hükümetinin düşüşünü tetikleyen eski Maliye Bakanı Sunak, "İnsanları banka hesaplarına göre değil, karakterlerine göre yargılıyorum. İnsanların da beni son birkaç yıldaki davranışlarıma göre yargılayabileceklerini düşünüyorum. Karakterin ötesinde, beni eylemlerimle yargılayabilirsiniz." ifadelerini kullandı. 42 yaşındaki siyasetçi, "Sıkı çalışmaya ve arzuya inanırım. Bu benim hikayem. Eğer başbakan isem, o zaman bunu kuvvetli biçimde savunurum." diye konuştu.

#4
Foto - Rishi Sunak ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin deniyordu...Başbakan adayının delik ayakkabısı olay oldu!

Servetiyle tartışma konusu oldu! Sunak ailesi, İngiltere'de zaman zaman servetleriyle tartışma konusu oluyor. Rishi Sunak ve ailesinin mali işleri son dönemde mercek altına alınmış durumda. Sunak'ın eşi Akshata Murty, kocası üzerindeki siyasi baskıyı hafifletmek için denizaşırı kazançları üzerinden İngiltere'ye vergi ödemeye başlayacağını duyurmuştu. Sunak, vergi düzenlemeleri konusunda şeffaf olmadığı yönünde eleştiriliyor. BBC'nin aktardığına göre, milletvekili ve Maliye Bakanı olarak Sunak'ın maaşı 151 bin 649 sterlin. 730 milyon sterlin tahmini- Politikaya girmeden önce, oldukça kârlı iki fonun ortağı olan Sunak'ın, geçmişteki bankacılık kariyeri ve Hindistan'ın en başarılı girişimcilerinden birinin kızı olan Murty ile evliliği sayesinde Avam Kamarası'nın en zengin milletvekili olduğu düşünülüyor. The Times'a göre, Sunak, "yirmili yaşlarının ortalarında bir multimilyonerdi", ancak ne kadar varlığı olduğu konusunda hiçbir zaman kamuoyuna açıklama yapmadı. Sunday Times Zenginler Listesi, Sunak ve Murty'nin servetini 730 milyon sterlin olarak öngörüyor.

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