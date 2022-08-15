2022-08-15 10:36:09 Rishi Sunak ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin deniyordu...Başbakan adayının delik ayakkabısı olay oldu!
İNGİLTERE'de Boris Johnson'ın istifasından sonra başbakanlık için aday olan Rishi Sunak'ın ayakkabısı olay oldu. Sunak'ın kampanya sırasında katıldığı bir etkinlikte altı delik ayakkabı giydiği görüldü. Eski Maliye Başkanı'nın bu davranışı bilerek yaptığı iddia edilirken, Sunak'ın "Ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin" eleştirilerine bu şekilde yanıt vermek istediği de belirtiliyor.