Rishi Sunak ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin deniyordu...Başbakan adayının delik ayakkabısı olay oldu!

Servetiyle tartışma konusu oldu! Sunak ailesi, İngiltere'de zaman zaman servetleriyle tartışma konusu oluyor. Rishi Sunak ve ailesinin mali işleri son dönemde mercek altına alınmış durumda. Sunak'ın eşi Akshata Murty, kocası üzerindeki siyasi baskıyı hafifletmek için denizaşırı kazançları üzerinden İngiltere'ye vergi ödemeye başlayacağını duyurmuştu. Sunak, vergi düzenlemeleri konusunda şeffaf olmadığı yönünde eleştiriliyor. BBC'nin aktardığına göre, milletvekili ve Maliye Bakanı olarak Sunak'ın maaşı 151 bin 649 sterlin. 730 milyon sterlin tahmini- Politikaya girmeden önce, oldukça kârlı iki fonun ortağı olan Sunak'ın, geçmişteki bankacılık kariyeri ve Hindistan'ın en başarılı girişimcilerinden birinin kızı olan Murty ile evliliği sayesinde Avam Kamarası'nın en zengin milletvekili olduğu düşünülüyor. The Times'a göre, Sunak, "yirmili yaşlarının ortalarında bir multimilyonerdi", ancak ne kadar varlığı olduğu konusunda hiçbir zaman kamuoyuna açıklama yapmadı. Sunday Times Zenginler Listesi, Sunak ve Murty'nin servetini 730 milyon sterlin olarak öngörüyor.