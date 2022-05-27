Japon devinden Türkiye'ye bomba yatırım! Fabrika açmaya geliyorlar

Mitsubishi Electric, Türkiye'deki klima üssü Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ'de kurulacak yeni bir fabrika için 113 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, yeni fabrika Avrupa'da havadan suya ısı pompaları ve ev tipi klimalara yönelik artan talebi karşılayacak.

Bu çerçevede üretim tesisinin genişlemesi, Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ'nin yıllık üretim kapasitesini havadan suya ısı pompaları için 100 bin adet artış sağlayarak 300 bin adede, ev tipi klimalar için 310 bin adet artışla 1 milyon 100 bin adede çıkaracak, üretim Şubat 2024'te başlayacak.

Verilen bilgiye göre, Mitsubishi Electric, özellikle Avrupa ısıtma sistemleri pazarına odaklanan 2025 büyüme stratejisi kapsamında küresel Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) faaliyetlerini büyütüyor.

Avrupa'nın karbon emisyonu azaltma politikalarına paralel olarak havadan suya ısı pompaları, fosil yakıta dayanan geleneksel kazan tipi ısıtıcıların hızla yerini alarak Türkiye ve Avrupa çapında havadan suya ısı pompaları pazarının hızlı büyümesine sebep oluyor.

Aynı zamanda, devam eden iklim değişikliği tüketiciler tarafından lüks tüketimden ziyade temel ihtiyaç olarak görülen ev tipi klimalara yönelik artan talebi teşvik ediyor.

Tesiste uygulanacak çevre dostu CO2 emisyonunu azaltma tedbirleri arasında, gelişmiş ısı yalıtımı, atık havadan ısı geri kazanımı ve yenilenebilir enerjinin etkili kullanımı yer alıyor.

Mitsubishi Electric, 2021 yılında gerçekleştirdiği 17,3 milyon dolar tutarındaki ek yatırım da dahil olmak üzere 2016'da kurduğu Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ'ye yatırım yapmaya devam ediyor.