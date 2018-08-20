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Japon bilim insanları ortaya çıkardı! 'Günde 20 fincan çay içerseniz...'

Japon bilim insanları, Türk insanının vazgeçilmezleri arasında yer alan siyah çayla ilgili hiç bilinmeyen bir özelliğini ortaya çıkardı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 23:46
Japon bilim insanları ortaya çıkardı! 'Günde 20 fincan çay içerseniz...'

Japon bilim insanlarının yaptığı açıklama çay ile ilgili çok çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. 

Çayın her türlü hazımsızlık, mide ağrısı, cilt kuruluğu ve öksürüğe iyi geldiği biliniyor. Çay, diş macunu gibi çok sayıda floroit içerir. Çaydaki tanik asitler dişdeki koruyucu etkiyi destekler, dişlerin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak diş taşı oluşumun engeller.

Göz maskesi olarak kullanılırsa kanlanmaya ve ağırlaşmış göz kapaklarına iyi gelir. Demlenmiş çay suyunu evinizde ahşap temizleyici olarak kullanabilir, koyu renk mobilyalara uygulandığında çaydaki bileşenler eskimiş yüzeylere yepyeni bir parlaklık getirir. Ama Japon bilim insanlarının yaptığı bir açıklama çayla ilgili çok çarpıcı bir bilgiyi ortaya çıkardı.

Japon bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre siyah çay içerisindeki antioksidantlar özellikle ileri yaşlarda oluşan kemik zayıflaması önlüyor.

Osteoporoz adı verilen ve yaşı ilerlemiş insanlarda görülen kemik kaybı ve zayıflaması olarak tanımlanan hastalığa karşı siyah çay içmenin faydalı olduğu söylendi.

Osaka Üniversitesi'nde yapılan ve Keizo Nishikawa tarafından yönetilen araştırmada siyah çayda theaflavin-3 denilen bir antioksidant maddenin kemik dokusuna zarar veren metiltransferas adlı enzimi yok ettiği ve bu şekilde kemiklerin dokusunun güçlü kaldığı tespit edildi.

 

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 23:46
  1. Siyah Çay
  2. Demli çay
  3. çayın faydaları
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  6. Japon bilim insanları
  7. araştırma
  8. sağlık

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