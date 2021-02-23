Japon bilim insanları koronavirüste korkutan gerçeği açıkladı
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'de bilim insanları koronavirüsün nasıl yayıldığını lazerle görüntüledi. Araştırmaya göre maskenin bile koronavirüsün yayılmasını engelleyemediği ortaya çıktı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları çalışmayla koronavirüsün konuşma yoluyla nasıl yayıldığını belirledi. Araştırmacılar, duman ve lazer tekniklerini kullanarak konuşma yoluyla virüsün nasıl yayıldığını örüntüledi.
Maske bile engel olamıyor
Araştırmacılar, yayılmaya maskenin bile engel olamadığını ifade etti.