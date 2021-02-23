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Sağlık Japon bilim insanları koronavirüste korkutan gerçeği açıkladı
Sağlık

Japon bilim insanları koronavirüste korkutan gerçeği açıkladı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'de bilim insanları koronavirüsün nasıl yayıldığını lazerle görüntüledi. Araştırmaya göre maskenin bile koronavirüsün yayılmasını engelleyemediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 22:09:00 -

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları çalışmayla koronavirüsün konuşma yoluyla nasıl yayıldığını belirledi. Araştırmacılar, duman ve lazer tekniklerini kullanarak konuşma yoluyla virüsün nasıl yayıldığını örüntüledi.

Maske bile engel olamıyor

Araştırmacılar, yayılmaya maskenin bile engel olamadığını ifade etti.



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