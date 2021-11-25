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Teknoloji Japon bilim adamları Ayanlar'daki tarihi kalıntılarda araştırma yapacak
Teknoloji

Japon bilim adamları Ayanlar'daki tarihi kalıntılarda araştırma yapacak

Japon bilim adamlarından oluşan bir ekip Şanlıurfa'nın Ayanlar bölgesinde bulunan tarihi kalıntılarda araştırma yapmak üzere Türkiye'ye gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 16:43:00 - 2021-11-25 16:46:22
Japon bilim adamları Ayanlar'daki tarihi kalıntılarda araştırma yapacak

Japon bilim insanlarından oluşan bir ekibin Şanlıurfa'nın Ayanlar bölgesinde bulunan tarihi kalıntılarda araştırma yapmak üzere Türkiye'ye gideceği bildirildi.

Japonya basınında yer alan haberlere göre, Tokyo Üniversitesi ve Chiba Teknoloji Enstitüsü gibi kurumlarda çalışan araştırmacılardan oluşan grubun Fırat Nehri havzasında yer alan Şanlıurfa'nın eteklerindeki Ayanlar'da kazı çalışmaları yapacağı kaydedildi. Bölgede yapılacak kazıların bilimsel araştırmaların seyrini değiştirebileceği ifade edilirken, Japon ekibin Ayanlar'daki çalışmalarına önümüzdeki yaz itibariyle başlayacağı belirtildi.


İnsanlığın en eski anıtsal yapılarına ev sahipliği yapan dünyaca ünlü Göbeklitepe'den yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ayanlar Höyük olarak da bilinen bölge 2013 yılında yapılan yüzey araştırmaları sırasında keşfedilmişti. Anıtsal Neolitik Çağ yerleşimleri konusundaki bilimsel araştırmaların seyrini değiştirebileceği belirtilen 14 hektarlık bölge bilim camiasında heyecan uyandırmıştı.

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