Japhet Tanganga Galatasaray'da
Galatasaray, Tottenham'dan savunma oyuncusu Japhet Tanganga'yı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.
Galatasaray, Tottenham'dan Japhet Tanganga'yı 1 yıllığına kiraladı. A Spor'un son dakika olarak duyurdu haberde, sarı-kırmızı ekibin 22 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusunu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcuya 1.2 milyon Euro maaş vereceği öğrenildi.
Tottenham altyapısından yetişen Tanganga, A takımda geçtiğimiz 2 sezonda toplam 26 resmi maçta görev aldı. Tanganga, ayrıca İngiltere'nin 16, 17, 18, 19 ve 20 yaş altı takımlarında forma giydi. İngiliz savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon avro.