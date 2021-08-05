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Spor

Japhet Tanganga Galatasaray'da

Galatasaray, Tottenham'dan savunma oyuncusu Japhet Tanganga'yı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 01:28:00 -
Japhet Tanganga Galatasaray'da

Galatasaray, Tottenham'dan Japhet Tanganga'yı 1 yıllığına kiraladı. A Spor'un son dakika olarak duyurdu haberde, sarı-kırmızı ekibin 22 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusunu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcuya 1.2 milyon Euro maaş vereceği öğrenildi.

Tottenham altyapısından yetişen Tanganga, A takımda geçtiğimiz 2 sezonda toplam 26 resmi maçta görev aldı. Tanganga, ayrıca İngiltere'nin 16, 17, 18, 19 ve 20 yaş altı takımlarında forma giydi. İngiliz savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon avro.

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