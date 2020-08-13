Jandarmayı taşıyan minibüs ile otomobil birbirine girdi! Yaralılar var
Kocaeli’de meydana gelen bir kazada Jandarma erlerini taşıyan bir minibüs ile karşı yönden gelen bir otomobil birbirine girdi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada ekipler müdahale ediyor.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen kazada bir minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen kazada Jandarma erlerini taşıyan minibüs otomobil ile çarpışarak bir evin duvarına girdi.
Olayda birçok er yaralandı. Ekipler olay yerinde müdahaleyi yaparken oradaki vatandaşlarında yardım ettiği görüldü.