  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla 15 ilde sokaklar sessizliğe büründü

ABD'li firmadan 'Kovid-19'a karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdikleri' iddiası

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

3 ilde maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Ezher'den Nekbe'nin 72. yılında Filistinlilerin hakkını görmezden gelen uluslararası topluma tepki
için kalan
Aktüel

Jandarmaya EYP’li saldırı olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan’ın Çağlayan beldesi yakınlarında üç gün önce jandarma aracının geçişi sırasında meydana gelen terör saldırısıyla ilgili 7 şüpheli sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 08:43:02 -
Jandarmaya EYP’li saldırı olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan’ın Çağlayan beldesi yakınlarında üç gün önce jandarma aracının geçişi sırasında meydana gelen terör saldırısıyla ilgili 7 şüpheli sorgulanmak üzere gözaltına alındı.


Konuyla ilgili Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Erzincan merkez ilçe Çağlayan- Karatuş köyü yolu mevkiinde 13 Mayıs 2020 günü saat 16.10 sıralarında meydana gelen EYP patlatılması sonucu meydana gelen terör olayında bir jandarma personeli hafif şekilde yaralanmış olup aynı gün tedavisini müteakip taburcu edilmiştir. Bölgede teröristlerin bulunup yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla komandolarla takviyeli geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.


Olayla ilgili olarak 7 şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmış olup sorgulama işlemlerine devam edilmektedir. Terörle mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir.” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı