Jandarmaya ATAK Helikopteri teslimatı

Jandarma Genel Komutanlığı’na TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni T129 Atak Helikopterlerinin teslimatı yapıldı.

Gelişmeyi resmi Twitter hesabı üzerinden duyuran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Gökyüzündeki neferlerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz! Son olarak Jandarma Genel Komutanlığımıza T129 ATAK Helikopterilerimizi teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda 2022 yılının Mart ayında Jandarma Genel Komutanlığı’na 11. Atak Helikopterinin teslimatı gerçekleştirilmişti. Daha önceden 2021 Aralık (10), 2021 Kasım (9.), Ekim (8.) ve Ağustos (7.) aylarında Jandarma Genel Komutanlığı’na T-129 ATAK FAZ-2 teslim edilmişti.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından verilen siparişle Jandarma Genel Komutanlığı havacılık birimlerine toplam 18 adet T129 ATAK helikopteri teslim edileceği açıklanmıştı. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2021 Mart ayında paylaşılan raporda sayı 24 adede yükseltildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 ATAK projesi kapsamında bugüne kadar Türk Havacılık Uzay Sanayii-TUSAŞ tarafından üretilen 72 adet ATAK helikopteri güvenlik güçlerine teslim edildi. TUSAŞ tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na en az 56 adet (5’i Faz-2), Jandarma Genel Komutanlığı’na ise 13 adet Faz-2 ve Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 adet ATAK Faz-2 helikopteri teslimatı yapıldı. İlk teslimatları yapılan ATAK FAZ-2 konfigürasyonundan ise ilk aşamada 21 adet teslim edilecek.