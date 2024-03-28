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Yerel Jandarmanın şüphelendiği şahıslardan uyuşturucu çıktı
Yerel

Jandarmanın şüphelendiği şahıslardan uyuşturucu çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-28 21:01:00 -
Jandarmanın şüphelendiği şahıslardan uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 şüphelinin üzerinde toplam 198 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.A. (30) ve N.B.’yi (29) durdurup arama yaptı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 192 adet Extacy ve 6 adet Lyrıca hap ele geçirildi.

Cezaevine gönderdiler

Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ''uyuşturucu madde ticareti yapma'' suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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