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Aktüel

Jandarmanın radarına takılan 62 araca ceza yağdı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları trafik denetimlerinde hız ihlali yapan 62 araca 22 bin 526 lira para cezası kesti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:33:24 -
Jandarmanın radarına takılan 62 araca ceza yağdı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları trafik denetimlerinde hız ihlali yapan 62 araca 22 bin 526 lira para cezası kesti.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla; ülke genelinde "Radarla Hız ve Traktör Denetimi" ile "Motosiklet, Motorlu Bisiklet ve Traktör Denetimine" yönelik özel denetim faaliyeti icra edilmiştir. Radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, 62 araca 22 bin 526 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma trafik ekipleri ayrıca yaptıkları motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 53 motosiklete 29 bin 638 TL. idari para ceza uygularken, 18 aracı trafikten men edip 1 sürücü belgesi geri aldı. Jandarma ekiplerinin kırsal bölgelerde yaptığı traktör denetimi sonucunda ise, 31 traktör veya tarım aracına 11 bin 328 TL idari para cezası uygularken, 14 tarım aracını trafikten men etti.

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