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Aktüel Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı iki terörist teslim oldu
Aktüel

Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı iki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 terör örgütü mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 06:42:00 -
Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı iki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarının PKK / KCK'nın faaliyetlerini açığa çıkarmak ve engellemek için yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda Mardin'de güvenlik güçlerine iki teröristin teslim olduğu belirtildi. 

Açıklamada teslim olan teröristlerden birinin 2015 yılında örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdiği bilgisi yer aldı.

Öte yandan 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen terörüst sayısı 170'e yükseldi.

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