Jandarmanın gücüne güç katacak! Teslim edildi

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı’na 11’inci "T129 ATAK Helikopteri"nin teslim edildiğini açıkladı.

Demir yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayiinin önemini gösterdi. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz. Son olarak Jandarma’ya T129 ATAK Helikopteri teslim ettik."

Türkiye, uzun yıllar boyunca savunma ürünleri konusunda dışa bağımlı kaldı. Bu bağımlılık siyasi ve askeri konularda pek çok güvenlik sorununu da beraberinde getiriyordu. Güvenlik sorunları itici güç oldu ve Türkiye, bağımsız savunma sanayii konusunda büyük ve kararlı adımlar atarak yerli üretimine geçti.

Son teslimat ile Jandarma’nın envanterindeki toplam ATAK sayısı 11’e yükseldi. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından verilen siparişle Jandarma Genel Komutanlığı havacılık birimlerine toplam 18 adet T129 ATAK helikopteri teslim edileceği açıklanmıştı ancak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2021 Mart ayında paylaşılan raporda bu sayı 24 adede yükseltildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 ATAK projesi kapsamında bugüne kadar TUSAŞ tarafından üretilen 70 adet ATAK helikopteri güvenlik güçlerine teslim edildi. TUSAŞ tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na en az 56 adet, Jandarma Genel Komutanlığı’na ise 11 adet ve Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 adet ATAK helikopteri teslimatı yapıldı.