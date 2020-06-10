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Aktüel

Jandarmanın dikkati yakalattı

Muratlı-Lüleburgaz karayolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri, sentetik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 09:40:26 -
Jandarmanın dikkati yakalattı

Muratlı-Lüleburgaz karayolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri, sentetik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.


Olay, gece saatlerinde Muratlı-Lüleburgaz karayolu Büyükkarıştıran beldesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs salgını çerçevesinde D-100 karayolu üzerinde yapılan denetimlerde H.E. yönetimindeki otomobil sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine aracı durdurularak arandı. Yapılan üst ve araç aramasında, araç içerisinde yaklaşık 30 gram sentetik uyuşturucu madde bonzai olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Bonzai maddesine incelenmek üzere el konuldu.


Şüpheli araç sürücüsü H.E., ifadesi alınmak üzere Büyükkarıştıran Jandarma Karakolu’na götürüldü. Şüpheli şahıs hakkında, TCK’nın 191. Maddesi uyarınca ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ gerekçesiyle adli işlem yapıldı.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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