Jandarmanın "Cimri"si emekli oldu Jandarma ekipleriyle 10 yıldır uyuşturucu operasyonlarına katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekliye ayrıldı- Kullanıldığı dönemde 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyi bulan "Cimri", emekliliğini kendisi için hazırlanan mangalda sosis ziyafetiyle kutladı

ANKARA (AA) - Jandarma ekipleriyle 10 yıldır birçok uyuşturucu operasyonuna katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekliye ayrıldı. Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 10 yıldır narkotik dedektör köpeği olarak kullanılan "Cimri"nin, Jandarma Teşkilatından emekli olduğu belirtildi. Kullanıldığı dönemde 453 operasyona katılan "Cimri"nin, 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladığı bildirildi. Paylaşımda "Cimri"ye mutlu bir emeklilik hayatı geçirmesi dileğinde bulunuldu. "Cimri", emekliliğini kendisi için hazırlanan mangalda sosis ziyafetiyle kutladı.

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