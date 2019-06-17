Jandarmanın çalışmaları sonucu 251 kişi yakalandı Van'da İpekyolu, Tuşba, Çaldıran, Muradiye ve Başkale İlçe Jandarma komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 251 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 251 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İpekyolu, Tuşba, Çaldıran, Muradiye ve Başkale İlçe Jandarma komutanlıklarınca düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi. 4 farklı uyruktan 251 göçmen Çalışmalar sonucu, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 172 Afganistan, 44 Bangladeş, 23 İran, 12 Pakistan uyruklu 251 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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