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Jandarmanın çalışmaları sonucu 251 kişi yakalandı

Van'da İpekyolu, Tuşba, Çaldıran, Muradiye ve Başkale İlçe Jandarma komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 251 düzensiz göçmen yakalandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:03
Jandarmanın çalışmaları sonucu 251 kişi yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 251 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İpekyolu, Tuşba, Çaldıran, Muradiye ve Başkale İlçe Jandarma komutanlıklarınca düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

4 farklı uyruktan 251 göçmen

Çalışmalar sonucu, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 172 Afganistan, 44 Bangladeş, 23 İran, 12 Pakistan uyruklu 251 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:03
  1. Van
  2. düzensiz göçmen
  3. İl Jandarma Komutanlığı
  4. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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