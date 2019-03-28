Jandarmanın bulduğu çalınan koyunlarına sarıldı Antalya'da çalınan koyunlarının bulunduğunu gören Osman Çelik, sevincini hayvanlara sarılarak gösterdi.

Antalya'da çalınan 6 koyunu jandarma tarafından bulunan Osman Çevik, sevincini hayvanlara sarılarak gösterdi.



Osman Çelik'e ait 6 koyunun çalınmasının ardından harekete geçen jandarma istihbarat ekipleri, uzun saatler süren kamera takibinin adından şüphelilerin hırsızlıkta kullandığı kamyonetin plakasını belirledi. Kiraladıkları araca çalıntı plaka takarak hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli Y.P., T.Y. ile K.V.'nin yerini belirleyen jandarma, operasyon düzenledi. Şüpheliler, jandarmanın ihtarına uymayarak kamyonetle kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda kaldırıma çarparak duran kamyonetten inen ve kaçmayı sürdüren 4 şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kamyonetteki 6 koyun ise sahibi Osman Çelik'e teslim edildi. Koyunlarının bulunduğunu gören Osman Çelik, sevincini hayvanlara sarılarak gösterdi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.