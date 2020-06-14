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Aktüel

Jandarmanın 181. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği ziyaret edildi

Jandarma Teşkilatı’nın 181.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:24:03 -
Jandarmanın 181. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği ziyaret edildi

Jandarma Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Edirnekapı Şehitliği’nde program düzenlendi. Şehit mezarlarının başında dualar edilerek, jandarmanın renklerini temsil eden mavi ve kırmızı güller bıraktı.


Jandarma Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Edirnekapı Şehitliği’nde program düzenlendi. Programa İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve çok sayıda komutan ve jandarma personeli katıldı. Kemerburgaz Merkez Camisi imam hatibi Yahya Kızılhan tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra Köroğlu ve beraberindeki heyet, kabirlerin başında dua ederek, karanfil ve jandarmanın renklerini temsil eden mavi ve kırmızı güller bıraktı. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu şehitliğe gelen ailelerle de sohbet etti.

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